Stefano De Martino ospite a C’è Posta per te per fare una sorpresa, ma qualcosa va storto

Stefano De Martino ospite in studio a C'è posta per te per fare una sorpresa a Giuseppe e Chiara, ma qualcosa va storto

A C‘è Posta per te è stato un altro sabato sera ricco di emozioni. Grandi ospiti di sabato 20 febbraio sono stati Stefano De Martino e Renato Zero. Due personalità così diverse, quanto importanti che, per qualcuno, rappresentano un vero e proprio modello.

Nel caso di Stefano De Martino, a ricevere il regalo sono stati due giovani ragazzi felicemente innamorati e genitori di tre bambini. Giuseppe ha mandato la posta a Maria, una giovane casalinga che si occupa della casa e dei piccoli mentre il compagno cerca lavoro.

Purtroppo, Giuseppe ha perso il lavoro dopo il lockdown e i precedenti lavoretti erano tutti a nero. Le difficoltà economiche si fanno sentire. Il conduttore di Made in Sud ha fatto dei regali alla famiglia e ai bambini. Ma non solo.

Dal pubblico in studio si è alzato un uomo che ha offerto, con gran sorpresa, un lavoro al giovane Giuseppe. Tutte queste cose, però, hanno suscitato delle reazioni nel pubblico e i commenti sui social sono stati svariati.

“Sono anche io del Sud e so che la situazione lavorativa è molto grave. Ma se io non lavoro o sto già in una brutta situazione economica non mi metto a fare figli. I figli non sono giocattoli che puoi far soffrire”, scrive un utente su Facebook.

Qualcuno punta sulla simpatia: “Bello così, faccio tre figli e poi vado da Maria a chiedere lavoro e vedo pure Stefano”.

Ma ancora: “Matrimonio in grande, tre figli… Poi però non c’erano soldi per altro. Mah, io sono del parere che quando hai gravi difficoltà economiche, meglio aspettare”. Più pungente un altro telespettatore su Twitter: “Ma sì, dai, facciamo figli a caso e poi andiamo da Maria a farceli mantenere”

Qualcun altro ha anche commentato il posto di lavoro proposto a Giuseppe:

“Questo signore ha ricevuto un buon assegno, un bel posto fisso, una casa vicino al lavoro e mi ha dato l’impressione della totale indifferenza o come se sapesse già tutto… Impassibile”.

Insomma, si sa, il pubblico si divide sempre. Ma tutto bene quel che finisce bene, infatti il ragazzo oggi lavora felicemente in azienda .