Stefano De Martino ospite a Le Iene: la rivelazione di Belen Rodriguez

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Stefano De Martino che ha lasciato il mondo del web senza parole. La puntata più recente de Le Iene ha visto come ospite il celebre ballerino. In occasione della sua presenza nel programma in onda sulle reti Mediaset ha fatto dei monologhi. In un secondo momento Belen Rodriguez ha spiegato perchè è tornato da lei. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito della messa in onda della puntata de Le Iene in cui è stato ospite, Stefano De Martino è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Di recente sul web non si fa altro che parlare di un presunto ritorno di famma con Belen Rodriguez, Tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora deciso di rompere il silenzio.

Stefano De Martino ha ricevuto un invito da parte de Le Iene per eseguire dei monologhi previsti. Belen Rodriguez si è mostrata insieme al suo ex marito dietro le quinte. Tuttavia oltre alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram in cui il ballerino è apparso alle sue spalle, non è stato reso pubblico niente di più.

In occasione della presenza del conduttore a Le Iene, la modella argentina ha rivelato il motivo per il quale il suo ex marito è tornare a far coppia con lei per la seconda volta. Leggendo una serie di tweet divertenti, la showgirl si è soffermata su questo:

Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino.

Questa è stata la rivelazione della modella che ha spiazzato tutti: