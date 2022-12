Maria De Filippi si scaglia contro Armando a UeD: ecco cosa è successo

Nella giornata di ieri, giovedì 29 novembre 2022, è stata registrata l’ultima puntata dell’anno 2022 di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune anticipazioni sul web in merito a cosa è accaduto nel corso della puntata. Sembra che Maria De Filippi abbia fatto a pezzi Armando Incarnato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Giungono nuove anticipazioni di Uomini e Donne in merito alla puntata registrata ieri giovedì 29 dicembre. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi si è resa protagonista di una furiosa lite con Armando Incarnato. Inoltre, la conduttrice ha anche riaccolto una celebre coppia all’interno del suo studio. Si tratta di Luisa e Salvio i quali sono convolati a nozze.

La discussione è iniziata dal momento in cui la conduttrice ha annunciato che sarebbe scesa una ragazza per il cavaliere. Si tratta di una donna a cui Armando non avrebbe più scritto e con cui avrebbe rifiutato di fare una videochiamata per aveva paura che facesse screenshot.

Dinanzi alle rivelazioni della dama, la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe attaccato senza peli sulla lingua il cavaliere. Questo è quanto riportano le anticipazioni:

Maria gli ha detto ‘ma tu sei l’unico che è a UeD? Ti senti un personaggio?

Non è tutto. La nota presentatrice si è arrabbiata ancora di più con il cavaliere citando il ritocchino che lui stesso ha fatto di recente. Infatti, qualche giorno fa, sembra che Armando si sia recato da un chirurgo plastico insieme a Teresa Cilia. A dimostrare il tutto sono state alcune foto e video che l’uomo ha condiviso sui social. Tuttavia, non siamo a conoscenza del motivo per cui Queen Mary abbia voluto sottolineare questo dettaglio.