Stefano De Martino si confessa: sono queste le cause dell’addio a Belen Rodriguez

Stefano De Martino è ormai un conduttore affermato, di strada da Amici di Maria De Filippi al grande schermo ne ha fatta. Il giovane è partito con un avvincete carriera da ballerino, ma la sua indole l’ha portato oggi ad essere un vero e proprio uomo di spettacolo.

Ovviamente, però, il giovane è sotto ai riflettori anche per il gossip. La storia d’amore con Belen Rodriguez è senz’altro il caposaldo della sua vita sentimentale, anche perché, delle altre fidanzate si sa ben poco.

Il ragazzo ama la riservatezza, e proprio questo è sicuramente un punto divergente con la sua ex moglie. Ora la donna ha archiviato il giovane, anche perché è il dolce attesa proprio del suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese.

Al contempo, il ragazzo è stato ospite nel nuovo programma di Nunzia De Girolamo “Ciao Maschio” e nella prima puntata del programma di Rai 1 ha parlato anche della separazione. Quali sono le cause? Le spiega lui:

La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale.

Ovviamente, la frase di Stefano De Martino ha diviso il publico. Il giovane conduttore di Made in Sud ha diviso in due il pubblico e ha spiegato che non vuol pronunciarsi in modo sessista, ma spiega:

“Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente”.

Queste frasi divideranno senz’altro l’opinione pubblica e probabilmente scaturirono delle reazioni. Tuttavia, la sincerità del giovane è da apprezzare.