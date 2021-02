Antonino Spinalbese, dopo la conferma della gravidanza, si spinge oltre e svela cosa chiede ogni giorno a Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese si prepara a diventare papà. La bella showgirl argentina è al quinto mese di gravidanza. Sul settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, il compagno di Belen Rodriguez si racconta e racconta anche come sta vivendo questa esperienza, parlando quindi anche del suo amore per la showgirl argentina.

Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, sta vivendo un periodo davvero particolare. Dopo essere uscito alla scoperto per la relazione con la showgirl, Spinalbese deve fare i conti con la popolarità che in queste ultime settimane gli sta piombando addosso. E in un’intervista sul settimanle ‘Chi’, l’hairstylist si mette a nudo e racconta come sta vivendo l’attesa di diventare papà.

Stando a quanto dichiarato da Antonino Spinalbese, la sua non è stata una vita facile. Dopo la perdita del padre, infatti, il ragazzo si è rimboccato le maniche e si è preso cura della sua famiglia, di sua mamma e delle sue sorelle. Queste, infatti, sono state le sue parole a riguardo:

Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’ e ho preso il buono di una cosa brutta.

E su Belen Rodriguez afferma:

Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio.

Infatti, stando alle parole di Spinalbese, è stata proprio Belen a far maturare in lui il sogno di una famiglia. Queste sono state le sue dichiarazioni a riguardo:

È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre.

E continuando racconta:

Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia.

Infine, Spinalbese ripercorre le tappe del suo amore con Belen. Un amore talmente forte di cui ormai l’hairstylist non può più fare a meno tanto che, come lui stesso racconta, ogni giorno propone a Belen di sposarlo. Ecco le sue parole: