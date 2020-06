Stefano De Martino: la crisi con Belen Rodriguez continua, vacanze in barca senza la moglie Stefano De Martino in vacanza in barca senza Belen Rodriguez: la crisi tra i due continua ed è sempre più nera; lui in barca e lei a Milano a fare shooting

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più in crisi: il conduttore di “Made in Sud”, si è concesso una vacanza in barca senza la moglie mentre la bella showgirl è rimasta a Milano a fare shooting. Le distanze tra la coppia più chiacchierata del momento vanno via via aumentando.

L’estate di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarà indubbiamente diversa dal solito: il bel conduttore partenopeo si sta rilassando in barca con la sorella Adelaide ed un amico, lontano dal caos meneghino dove invece si trova la moglie Belen. I due erano tornati insieme da qualche mese dopo essersi separati per un lungo periodo, ma sembra che non fosse ancora giunto il momento giusto per riavvicinarsi.

Secondo alcune indiscrezioni, veicolate nel corso dell’emergenza sanitaria, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, durante il periodo di isolamento forzato, hanno avuto nuovamente ruggini e dissapori legati alla gelosia di lei e alla leggerezza di lui. I continui battibecchi, pare siano poi sfociati in una lite particolarmente accesa, avvertita dai vari inquilini che abitano nello stesso palazzo.

In seguito a quella lite furibonda, Stefano De Martino è andato via da Milano per andare a Napoli dove lo attendevano le registrazioni del programma da lui condotto, Made In Sud. Il giovane conduttore ha preferito non esporsi circa lo sfogo della moglie Belen Rodriguez riguardo al gossip messo in circolo su un suo incontro con l’ex fidanzato Andrea Iannone.

Stefano De Martino si è limitato a dichiarare: “Sono consapevole del fatto che, finora, la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata“. Nonostante la scelta di riservatezza di Stefano De Martino, sembra che siano stati gli amici della coppia a svelare i motivi della crisi tra i due. Al momento, quel che è certo, è che sono indubbiamente distanti sia fisicamente che emotivamente.