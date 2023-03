Stefano Fiordelisi torna nella casa: una frase non gli è stata perdonata dal web

Ieri nuova puntata del Grande Fratello Vip con tanto di sorpresa per Antonella Fiordelisi. Per la ragazza sono stati giorni non facili dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria e così gli autori hanno deciso di far rientrare in casa suo padre proprio a ridosso del suo compleanno che è oggi 14 marzo.

Stefano Fiordelisi è stato chiacchieratissimo sul web per le sue dichiarazioni spesso pungenti e anche ieri non si è smentito. In tanti hanno notato una frase detta alla figlia che non è piaciuta.

Fonte: web

Entrato in giardino mentre la figlia era freezzata, Stefano Fiordelisi ha subito iniziato il suo discorso complimentandosi con la figlia per lo splendido percorso fatto all’interno della casa. Ma non si è limitato ai soliti convenevoli.

Ad un certo punto è tornato a parlare della forma fisica invitando la figlia a farne di più in casa anche per alleviare lo stress. “Quando ti senti giù fai attività fiisica, il tuo mondo è stato sempre lo sport. è un antistress…” – ha detto.

Una frase detta forse senza rifletterci ma che ha scatenato numerosi commenti soprattutto su Twitter. “Ha un fisico della Madonna e le dicono di allenarsi?! Ma tutt’appo’?!?” – ha scritto un utente.

E poi ancora: “Antonella non mi piace come persona e come concorrente, ma che chiunque vada a farle una sorpresa, parli del suo fisico tra l’altro perfettamente in forma, dicendole di allenarsi, mangiare meno ecc. inizia a darmi sui nervi.”

In effetti ci sono pochi dubbi sul fatto che Antonella, ex schermitrice, abbia un fisico invidiabile. In tanti pensano che il papà sia davvero ossessionato dalla forma fisica della figlia tanto da preoccuparsene così tanto. Forse lo è proprio perché in passato la figlia era un atleta professionista. Fatto sta che in molti ritengono eccessivo questo controllo sul fisico della figlia.