Stefano Fiordelisi lancia un appello al GF Vip: “Fate questo sforzo”

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Per la prima volta Antonella Fiordelisi dovrà fare i conti con le nomination. Alla luce dello sconforto da cui è travolta la gieffina, il padre Stefano Fiordelisi ha deciso di lanciare un appello al programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più popolari e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore la celebre gieffina si è resa protagonista di numerosi scontri suscitando l’antipatia di alcuni inquilini della casa.

Nel corso della puntata più recente del reality show, per la prima volta, la concorrente, è finita in nomination. Inutile dire che la diretta interessata è apparsa molto sconfortata a tal punto da spingere il padre Stefano Fiordelisi a diffondere un vero e proprio appello per gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini.

Se all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi è al centro delle critiche tra i suoi coinquilini, al di fuori delle telecamere la realtà sembra essere un’altra. Infatti, per prendere le difese dell’ex schermitrice, un utente ha scritto su Twitter:

Una ragazza deve arrivare, dopo 5 mesi, a pregare per poter avere una sorpresa: lo schifo che mi fate provare.

Le parole di Stefano Fiordelisi

Il padre della gieffina ha colto quest’occasione per rilanciare un messaggio importante. Infatti, lui stesso ha condiviso tale pensiero sul suo profilo Instagram chiedendo agli autori del programma di organizzare una sorpresa per sua figlia. Queste sono state le sue parole:

Almeno un’amica, fate questo sforzo!

Come reagirà la produzione del Grande Fratello Vip all’appello di papà Stefano? La redazione accoglierà la sua richiesta? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate.