Attraverso due dolcissimi post pubblicati su Instagram, Stefano Sensi e Giulia Amodio annunciano al mondo di essere in dolce attesa

Un anno davvero eccezionale quello di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana di calcio, e della sua sposa, la modella Giulia Amodio. A luglio scorso si sono sposati in una bellissima cerimonia celebrata ad Ostuni, in Puglia. Mentre ieri, sui profili Instagram di entrambi è arrivato il tenero annuncio della gravidanza, che porterà alla nascita del loro primo bebè.

La vita del calciatore Stefano Sensi, centrocampista offensivo dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio, sta prendendo una piega decisamente positiva.

Dopo alcuni grandi stagioni al Sassuolo, l’Inter lo ha notato e acquistato, portandolo, l’anno scorso, a conquistare la vittoria del campionato. Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini lo aveva anche inserito nella lista dei 26 convocati per l’Europeo poi vinto dagli azzurri, ma un infortunio lo aveva costretto anzi tempo ad abbandonare il sogno.

Sebbene non abbia letteralmente vinto con l’Italia, Stefano ha raggiunto due meravigliose vittorie nella sua vita privata. Il 17 luglio scorso, dopo aver rimandato a causa della pandemia da Coronavirus, ha finalmente potuto sposare la sua Giulia Amodio, la modella con cui era felicemente legato già da 5 anni.

La proposta era arrivata in occasione del 26esimo anniversario di Giulia, qualche mese fa e la cerimonia avrebbe dovuto essere celebrata a Maggio. Poi, con questo post, Sensi aveva annunciato il rinvio del matrimonio.

Visto che manca davvero poco ho deciso di poterlo svelare. Le nozze si svolgeranno il 17 luglio ad Ostuni. Fino alla settimana scorsa zero pensieri, ora ammetto che l’ansia inizia a farsi sentire. Ho un po’ di agitazione, spero sia tutto magico e perfetto, ma sono certa sarà così

Stefano Sensi presto papà

A poco più di tre mesi dal fatidico sì, il centrocampista e la modella hanno annunciato al mondo intero di essere in dolce attesa. Lo hanno fatto, come spesso accade in questi casi, pubblicando delle bellissime foto sui loro rispettivi account Instagram.

Giulia ha scritto “Sorpresaaaa la famiglia si allarga! Sono così felice..“, mentre Sensi ha semplicemente urlato ad un amore infinito.

Nelle didascalie non spunta nessun indizio riguardante il sesso del prossimo nascituro. Tuttavia, un cuore rosa dipinto sul pancino di Giulia, lascerebbe intendere che si tratterà di una bella femminuccia.