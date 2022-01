Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli per difendere il rapporto con Soleil e tranquillizzare Delia ha più volte menzionato una certa Stella, amica in comune dei due. Nelle ultime ore la fantomatica Stella è uscita allo scoperto ed ha chiesto a Barbara D’Urso di ospitarla per difendere a spada tratta il comportamento di Alex Belli.

Così ieri Stella era in studio a Pomeriggio 5 ed ha confermato di essere lei la terza persona di cui parla Delia e che da quanto lasciano intendere vanno a letto insieme.

“Sei tu la terza persona di cui parla Delia?” – gli ha chiesto Barbara. E Stella prima ha tergiversato un po’, poi ha ammesso: “Sì, sono io forse questa terza persona. Non vorrei ci focalizzassimo solo su questo.Alex non vuole essere definito. L’amore può voler dire tantissime cose. Io amo Alex. Delia non è una vittima, è consenziente e felice”.

A Libero Quotidiano la ragazza è stata più esplicita:

Fonte: Mediaset

Stella: “Io, Alex e Delia siamo amici, amanti e complici”

“Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato. Non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto anche momenti di complicità erotica. Nel senso che nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia” – le sue parole.

Insomma per Stella il concetto di amore libero è decisamente chiaro, lo è meno per Alex Belli che interrogato nelle scorse puntate da Alfonso Signorini è sempre rimasto nel vago.

“Amore libero vuol dire andare a letto con altre donne anche se sei sposato, sì o no?” – lo incalzò Signorini. E dopo una forte titubanza Alex rispose: “No, per me no”.