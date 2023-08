Stenia Pezzopane criticata sui social: “Volgarità e odio nei miei confronti” Cosa è successo

Nel corso delle ultime ore Stefania Pezzopane ha rilasciato un’intervista a ‘Il Tirreno’ dove non sono passate inosservate alcune dichiarazioni che ha fatto nei confronti di Simone Coccia Colaiuta. Nel dettaglio, la senatrice ha svelato che non ci stanno riprovando ma che, dopo la fine della loro storia, è nata una solida amicizia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia non sono tornati insieme. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa senatrice in un’intervista rilasciata al giornale ‘Il Tirreno’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È bastata una foto postata da Simone di un nostro momento di serenità insieme per scatenare di nuovo la volgarità e l’odio. Ho risposto subito con un post in cui spiego che i miei successi, le mie facoltà, le mie gioie, non dipendono dagli “estetisti” del web.

In seguito Stefania Pezzopane ha rivelato che lei e Simone Coccia non sono tornati insieme. Queste sono state le sue parole:

Con Simone ci vediamo, stiamo un po’ insieme. Un caffè, un gelato, una passeggiata e una cenetta al ristorante cinese. Ci siamo lasciati con amore e questo rende piacevole quando ci vediamo. In questo momento è così, non me la sento di aggiungere altro. Tra qualche giorno sarà il suo compleanno e sicuramente lo festeggeremo insieme.

E, continuando, l’ex senatrice ha poi aggiunto:

La storia con Simone mi ha costretta a fare i conti con tanti pregiudizi, cattiverie, giochetti politici in cui hanno usato lui per attaccare me, e non solo gli avversari ma anche tanto fuoco amico. Anche tra alcuni dirigenti del Pd aquilano, quanti pensieri bigotti! Povero paese, che non sa guardare oltre.

Nonostante sia finita, Simone Coccia resterà per sempre il grande amore di Stefania Pezzopane: