Storico volto di Uomini e Donne in ospedale per un intervento chirurgico: cos’è successo

Il pilastro di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia di nuovo in ospedale per un intervento chirurgico: ecco cos'è successo

Una situazione di sfortuna e tristezza che sembra non finire. Il 2020 è stato un anno duro per tutti, ma il 2021 non si è aperto di certo nel migliore dei modi per Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne e altri programmi di Canale 5.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha pubblicato uno scatto che la ritrae visibilmente provata e stanca in una stanza d’ospedale. Ad annunciare cos’è successo è stata proprio la donna in persona.

Raffaella Mennoia non è nota alle operazioni chirurgiche e alla sofferenza. Purtroppo, sotto al post arriva la conferma. Ha subito un altro intervento, ma a sua detta è stato il più duro:

Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso..i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di Amici e ai nuovi cast di Temptation Island.

L’autrice anche di Temptation Island è stata operata anche nel 2018. Proprio qualche tempo fa aveva raccontato la triste e dolorosa operazione alla tiroide:

“Il 2018 non è stato decisamente il mio anno. Questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante. Mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne. Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita..nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo un giorno ero in piedi e sorridevo. Sorridevo e sorrido alla vita. Se dovessi scegliere una foto per il mio 2018 sceglierei sicuramente questa. Vicino a me i pochi INDISPENSABILI. Domani finisce quest’anno difficile e brinderò a me e alla mia Vita“.