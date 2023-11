Storie Italiane, Eleonora Daniele annuncia un’altra terribile vicenda dopo quella di Giulia Cecchettin: cosa è successo

Nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane, andata in onda martedì 21 novembre, la padrona di casa Elenora Daniele è stata costretta ad annunciare un’altra terribile notizia. La conduttrice ha infatti reso pubblica la notizia dell’ennesimo femminicidio dopo la tragica vicenda di Giulia Cecchettin. Andiamo con ordine e scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Ricordiamo che nella notte tra sabato 11 novembre e domenica 12 novembre, Giulia Cecchettin è scomparsa. Inutili sono stati i tentativi di rintracciare la 22enne in quanto la vicenda ha avuto un tragico epilogo. Infatti, Giulia è morta, assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Il suo corpo è stato ritrovato vicino al lago di Barcis, in Friuli.

Non appena è iniziata la puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele si è rivolta ai telespettatori con queste parole:

Purtroppo oggi c’è un nuovo caso. Sì, è accaduto di nuovo, la notizia è delle ultime ore: a Fano un uomo ha strangolato la moglie e successivamente ha tentato il suicidio. Il Corriere Adriatico rivela che la vittima aveva 66 anni e il marito 70. A dare l’allarme uno dei figli della coppia.

E, continuando con il suo discorso, la conduttrice ha citato il padre di Giulia Cecchettin ed ha pronunciato queste parole:

Il papà di Giulia non voleva succedesse di nuovo, invece è accaduto di nuovo. Sì, è accaduto di nuovo e purtroppo capiterà ancora altre volte.

In queste ultime ore ne stanno parlando tutti i quotidiani e i telegiornali più importanti. L’omicidio di cui parliamo sarebbe stato commesso da Angelo Sfuggiti.

Si tratta di un pensionato di 70 anni che avrebbe ucciso sua moglie, Rita Talamelli. Stando ai dati pubblicati nelle scorse, si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio. La signora Rita, infatti, è la 106esima vittima di femminicidio di questo anno.