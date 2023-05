Aveva già anticipato ai suoi fan la triste notizia nel mese scorso, adesso sembra che le cose non siano affatto cambiate. Stromae ha problemi di salute e ha annullato tutte le date dei suoi prossimi concerti.

Le sue parole sono state diffuse in un comunicato ufficiale, purtroppo la star ha bisogno di riposo totale e non potrà esibirsi davanti ai suoi numerosissimi fan.

Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare ad incontrarvi per il momento.

Da qualche mese ho avvertito un peggioramento delle mie condizioni di salute che mi hanno portato a rinunciare ad alcune date, in Francia e poi in Europa. Circondato dai medici, la mia famiglia, gli amici e la mia squadra, speravo di potermi riprendere rapidamente per ripartire e ritrovarvi il più presto possibile. Ma devo accettare che questo tempo di riposo necessario sarà più lungo di quanto mi aspettassi. È quindi con immenso dispiacere che non potrò onorare la mia promessa e che annuncio la fine del tour. Ci tenevo a presentarvi le mie più sincere scuse per questo appuntamento mancato e che attendevo da tempo.