Anna Oxa, la cantante rivela il motivo dell’assenza a Domenica In: “Non vengo gratis…”

Anna Oxa è senza ombra di dubbio una delle artiste che hanno fatto più chiacchierate durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare il centro delle pagine di gossip per alcune rivelazioni fatte riguardo il motivo dell’assenza nella puntata di Domenica In post Festival. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Anna Oxa di nuovo al centro del gossip. Non sono infatti passate inosservate le parole che la cantante ha rilasciato riguardo i motivi che l’hanno spinta a non accettare l’invito di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda dopo il Festival di Sanremo.

Stando alle parole della cantante, il motivo dell’assenza nel programma di Mara Venier è prettamente economico. Lo staff dell’artista ha infatti dichiarato che Anna Oxa non va nelle trasmissioni a titolo gratuito, a differenza invece di altri artisti.

Nel comunicato in questione, è stato fatto presente che la cantante dal momento che risiede in Svizzera è costretta a versare allo stato una ritenuta d’acconto pari al 30%. Oltre a ciò, lo staff dell’artista ha comunicato che:

Anna Oxa ha partecipato al Festival di Sanremo per il suo pubblico e non per scopi economici […] Non puoi aver preteso la sua presenza (come ha inteso il pubblico). Gratis… Solo perché tutti lo fanno!

Domenica In, Anna Oxa unica artista del Festival di Sanremo ad essere assente in puntata: le parole di Mara Venier

La stessa Mara Venier, durante la puntata di Domenica In andata in onda dopo il Festival di Sanremo, aveva annunciato che Anna Oxa è stata l’unica artista a non essere presente. Queste le parole della conduttrice: