Suor Cristina, la foto con la pancia di fuori spiazza i fan

Tutti ricorderanno Suor Cristina, la cantante e suora siciliana appartenente all’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia che nel 2014 ha partecipato al programma The Voice, ottenendo la vittoria. In questi ultimi giorni la cantante è tornata a far parlare di sé per uno scatto del passato che sta facendo il giro del web.

La sua partecipazione a The Voice aveva fatto scalpore, stupendo tutti i fan del programma. Grazie al suo brillante e straordinario talento Suor Cristina è riuscita a portarsi a casa la vittoria di quell’edizione. Da quel momento in poi la cantante ottiene un successo incredibile, fatto di contratti discografici e di videoclip.

Nonostante il grande riscontro positivo ottenuto, dopo un po’ la donna è svanita nel nulla. In questi anni molti si sono chiesti che fine avesse fatto Suor Cristina, comparsa nel 2019 a Ballando con le Stelle e nel 2020 nel programma di Tv8 Name that tune.

Come già anticipato, in questi giorni il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per uno scatto del passato che sta facendo il giro del web. Sulla rete, infatti, è comparsa una foto di Suor Cristina durante un provino di canto, prima di prendere i voti.

L’outfit di Suor Cristina non è passato inosservato soprattutto per quanto riguarda un dettaglio. Come possiamo vedere dall’immagine la vincitrice di The Voice indossava una maglietta bianca con sopra Titti. Al tutto si aggiunga un gonna corta che lasciava un po’ scoperta la pancia.

In quel periodo la donna era lontana dall’idea di prendere i voti e di diventare suora. Non tutti sanno, infatti, che prima di questa decisione che le ha cambiato la vita Suor Cristina era fidanzata ed aveva intenzione di sposarsi per formare una famiglia. La sua vita, però, ha preso tutta un’altra direzione.