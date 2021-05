Supervivientes è il reality spagnolo creato sul canovaccio della versione italiana l’isola dei famosi. Esattamente come nel nostro reality, anche i concorrenti della versione spagnola hanno delle quantità e azionate di cibo e acqua nonché shampoo, dentifricio e tutto il necessario per l’igiene personale.

Tra i protagonisti di Supervivientes c’è una star ben nota al pubblico italiano: Valeria Marini. La bionda showgirl è stata accusata da altri naufraghi (in particolare Olga Moreno) di aver quasi finito lo shampoo per lavarsi. A quel punto Valeria ha avuto una forte reazione: “Ma no, io mi sono lavata poco. Ne ho preso pochissimo, il minimo indispensabile. Ne è rimasto così poco? No, non è possibile”.

E seguita: “Ti dico di no. Non so chi l’ha finito. Io mi sono lavata con una piccola quantità. Non è colpa mia se non potete lavarvi. La prossima volta non mi laverò mai più da sola se fate queste accuse. Certo che basta poco shampoo per lavarsi. Non mi piace questa accusa che mi fate. Basta non mi laverò più da sola assolutamente”.

Dopodiché la Marini è scoppiata in un pianto a dirotto, lasciando che gli altri naufraghi la consolassero: “Ok, grazie ma non toccherò più quello shampoo”. Come se non bastasse ci sono state altre accuse ai danni della showgirl italiana: Marta Lopez assicurato di averla vista urinare davanti la porta del bagno (e non nell’acqua come la Marini stessa aveva detto).

La showgirl inizialmente annegato ma non ha potuto che ammettere quanto fatto quando Marta l’ha portata a vedere la chiazza davanti al bagno: “Non l’ho visto, non succederà più. Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel, per cui”. Una cosa è certa: se la Marini dovesse essere eliminata dal reality sicuramente Supervivientes avrebbe molto di meno da offrire.