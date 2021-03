Valeria Marini, nuovo reality per la showgirl

Novità per Valeria Marini. La nota showgirl si prepara ad una nuova avventura televisiva in Spagna. Infatti la regina del Bagaglino sarà una delle protagoniste di Supervivientes, non altro che la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Dopo l’annuncio da parte della pagina del programma, molta è stata l’incertezza da parte di alcuni utenti, ed è intervenuto anche l’ex tronista Ivan Gonzalez.

I profili social del programma spagnolo Supervivientes hanno annunciato la partecipazione nel reality di Valeria Marini. La showgirl, dunque, si prepara a questa nuova esperienza televisiva che inizia con non poche perplessità da parte del popolo del web.

Infatti, essendo un personaggio poco conosciuto in Spagna, in molti si sono chiesti quale fosse la carriera della showgirl. Dopo l’annuncio della partecipazione di Valeria Marini a Supervivientes, il popolo del web si è scatenato con commenti del tipo:

E chi sarebbe?

Oppure:

Non pensavo che fosse un’edizione con concorrenti anonimi.

A commentare la partecipazione della regina del Bagaglino nel reality spagnolo è stato anche l’ex tronista Ivan Gonzalez il quale ha reagito con grande entusiasmo riguardo la notizia. Queste sono state le sue parole:

La mia vincitrice.

Nel frattempo, sulla scheda di presentazione di Valeria Marini, pubblicata dal sito Telecinco, possiamo leggere:

È un’attrice, una ballerina e una presentatrice italiana, molto nota nel suo paese. Ha partecipato a vari reality, tanto da essere una esperta in proposito.

Dopo di che si fa riferimento alla sua partecipazione a Temptation Island e quindi alla conoscenza con Ivan Gonzalez:

È caduta in tentazione a Temptation Island Vip con una vecchia conoscenza degli spettatori spagnoli, il tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez.

Tutti i reality a cui ha partecipato Valeria Marini

Valeria Marini è uno dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo più preparati in tema reality. Infatti, la nota showgirl ha alle spalle ben 3 partecipazioni all’Isola dei Famosi. A queste si aggiungono le due partecipazioni al Grande Fratello Vip.

Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island. Ora non ci resta che vederla avventurarsi nel reality spagnolo Supervivientes.