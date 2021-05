Supervivientes, svelata la verità sul cachet di Valeria Marini: “Sei zeri”

Supervivientes: Valeria Marini brilla ovunque si trovi. Qualunque reality si trasforma in un campione di incassi se lei è nel cast: la bionda showgirl regala dei momenti televisivi incredibili carichi di trash e ilarità. È stato così a L’Isola dei Famosi, quando Valeria litigò furiosamente con il Divino Otelma. E poi come dimenticare la scena dello scolapasta e del rosario al GF Vip.

Infine, la diva è finalmente approdata a Supervivientes, la versione spagnola dell’isola della Mediaset. Anche in questo caso, la Marini ha dato il meglio di sé: basti pensare alla pipì paragonata a ‘gocce di chanel’, dopo una gaffe imbarazzante della scorsa settimana.

Ma ad attirare l’attenzione sulla partecipazione della diva italiana a Supervivientes ora è un nuovo scoop: il cachet che Valeria percepisce. A quanto pare, gli spagnoli hanno pagato cara la presenza di Valeria nel loro show. A spifferare la notizia è il settimanale Chi, sul quale si legge che la showgirl ha ricevuto un assegno a sei zeri per approdare in Honduras.

Ecco cosa si può leggere sulle pagine della rivista di Alfonso Signorini: “Per accettare Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, pare che Valeria Marini abbia incassato un cachet a sei zeri. E’ stato un ottimo investimento perché lei attualmente è la star incontrastata dello show”. Si tratterebbe davvero di una cifra esorbitante, per un reality. In effetti, non tutti sono convinti di questa indiscrezione: il cachet da urlo, a molti, sembra decisamente eccessivo.

Soprattutto considerando il fatto che in Spagna ad attirare maggiormente l’attenzione è un altro personaggio: Gianmarco Onestini. La sua popolarità è salita dopo le due partecipazioni al GF Vip e per una liaison con una vip del panorama ispanico. Insomma, se fosse vero gli spagnoli avrebbero speso, solo per la Marini, il budget usato dalla rete italiana per tutto il cast.