Supervivientes: un’ex gieffino contattato per partecipare al reality. Ecco la sua risposta

Supervivientes fa una proposta interessante a un’ex gieffino. Il trash italiano, soprattutto quello dei reality, è molto amato in Spagna. Lo dimostra il modo copioso con cui i redattori dei reality spagnoli spesso attingono ai vipponi made in Italy per i loro reality. La scena Vip italiana, insomma, ha preso piede anche in Spagna. D’altro canto la condivisione è sempre un bene.

Sono tantissimi i nomi noti che sono stati invitati nelle trasmissioni spagnole. Ad esempio Elettra Lamborghini, Marco Ferri e Gianmarco Onestini hanno preso parte al Gran Hermano Vip (versione spagnola del GF). Invece Carmen Russo, Valerio Pino, Elisa De Panicis, Paola Caruso, Fabio Colloricchio ed Ivana Icardi hanno intrattenuto alla grande il pubblico internazionale partecipando a Supervivientes.

Ora, ad essere al centro della lente d’ingrandimento è proprio la nuova edizione di Supervivientes, il cui cast sta facendo discutere e chiacchierare. Fra qualche mese (quando L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi sarà terminato), il reality riaprirà i battenti portando nuovi vip in Honduras, con una nuova edizione ed un cast con nomi da fare invidia.

Tra questi spicca quello di una grandissima celebrità italiana “presa in prestito” dagli spagnoli. Parliamo di Valeria Marini. Ma le sorprese non finiscono qui. A quanto pare la Marini avrebbe potuto non essere la sola star italiana a far parte del reality spagnolo. Supervivientes aveva contattato anche uno dei concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip. Parliamo di Pierpaolo Pretelli che però, a quanto pare, ha scelto di rifiutare l’offerta.

A rivelarlo è stato lui stesso, ai microfoni di Superguidatv: “Ho rifiutato di partecipazione a Superviventes, L’Isola dei Famosi in versione spagnola. Non mi sembrava il caso di lasciare mio figlio ancora per tanto tempo da solo. Ammetto però che l’Isola dei Famosi è un’esperienza che mi solletica”. Certo, il nome di Pierpaolo non è stato fatto a caso: il ragazzo ha una buona padronanza della lingua spagnola, visto che la sua ex compagna è di origine cubana e suo figlio conosce benissimo entrambe le lingue.