Supervivientes: Valeria Marini perde le staffe con Sylvia. La naufraga: “Sei pazza”

La versione spagnola se L’Isola dei Famosi, intitolata Supervivientes, è iniziata da pochissimo. Nel cast sono presenti alcuni volti molto noti nel panorama della tv italiana e il personaggio di punta non poteva che essere lei: Valeria Marini. Quando si tratta di cibo, indipendentemente da dove si trovi, la bionda showgirl è sempre al primo posto, quindi possiamo immaginare come la Marini reagisca all’assenza di cibo che i naufraghi patiscono in Honduras.

Insomma, di certo in questo reality ne vedremo delle belle. Certo, Valeria in pochi giorni ne ha già combinata qualcuna delle sue: è recentissimo l’episodio delle uova andate a male, con cui la Marini ha intossicato metà gruppo. Dopo questo, ultimamente la showgirl è tornata a far parlare di sé, mentre puliva il cocco con l’altra concorrente Sylvia Pantoja.

La ragazza stava cercando di separare frutto e scorza con il coltello sbagliato. Quando Valeria glielo ha fatto presente, la ragazza ha sbuffato andandosene e dandole della folle. La Marini aveva detto: “No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache”.

Sylvia non capiva, anche perché Valeria non parla spagnolo eccezion fatta per pochi termini, quindi la ha ripreso il coltello continuando la pulizia. La Marini, sempre in italiano, continua a ripetere: “È sporco di lumaca”. La Pantoja ha chiesto cosa significasse la parola lumaca, ma Valeria Marini non ha risposto (non conosce la lingua) e le ha ancora una volta tolto il coltello dalle mani.

Comprensibilmente, Sylvia si è stufata ed ha sbottato, abbandonando coltello e cocco lì e andando via: “Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!” diceva, allontanandosi, evidentemente fuori di sé. Insomma, dove c’è Valeria non c’è mai pericolo di annoiarsi, specie se c’è di messo del cibo.