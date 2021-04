Valeria Marini l’ha fatta grossa a Supervivientes: concorrenti intossicati

Basandosi sulla sua precedente avventura nel ruolo di naufraga a L’Isola Dei Famosi, Valeria Marini si è improvvisata consigliere e guida per i suoi colleghi a Supervivientes, la versione spagnola del reality targato Mediaset a cui la Marini sta partecipando come concorrente. La showgirl ha persuaso alcuni concorrenti del reality survivor ad accaparrarsi delle uova.

Purtroppo, più tardi si è scoperto che in realtà erano andate a male. Purtroppo, questa rivelazione è avvenuta nel peggiore dei modi: alcuni di loro si sono sentiti decisamente male. In sostanza, le uova che Valeria Marini aveva consigliato di comprare (e che i concorrenti hanno mangiato crude) erano scadute. Questo, ovviamente, ha costretto gli altri concorrenti a buttare via il loro trofeo conquistato con grandissima fatica e impegno.

I naufraghi, infatti, erano riusciti ad ottenere un budget affinché potessero procurarsi degli oggetti fondamentali per la sopravvivenza sull’isola. Come se non bastasse, Valeria, forse anche per rimediare all’errore fatto, avrebbe cercato di catturare dei granchi da poter mangiare, ma alla fine tutto quello che è riuscita a procacciarsi sono state diverse punture di meduse.

Oltre a questi piccoli eventi sfortunato, la Marini sembra andare forte nel reality. La showgirl sembra essere riuscita a creare un rapporto molto affiatato con il compagno di avventura Gianmaco Onestini, fratello di Luca Onestini, che è in effetti l’unico altro concorrente italiano dello spettacolo. I due sembrano aver stretto un tipo di feeling speciale. Tra i due naufraghi si svilupperà qualcosa di più dell’amicizia?

Dopo che la showgirl ha rotto in via definitiva con Gianluigi Martino alcuni mesi fa, è tornata ad essere felicemente single. Valeria non ha voluto rivelare il motivo della loro improvvisa separazione. La storia d’amore tra i due è durata quasi un anno, ma purtroppo è arrivata al termine. Molti fan sperano che Valeria Marini trovi presto l’uomo della sua vita.