Susanna Galeazzi accusa Mara Venier: la dichiarazione shock sulla morte del padre

A distanza di un anno dalla scomparsa di Gian Piero Galeazzi, la figlia Susanna Galeazzi ricorda il suo caro padre in occasione di un’intervista. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, la celebre giornalista ha lanciato dure accuse nei confronti di Mara Venier. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Susanna Galeazzi è conosciuta per essere una nota giornalista di Mediaset e figlia di Gian Piero Galeazzi. In occasione dell’anniversario della morte del telecronista sportivo, la donna ha voluto ricordare il padre in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna” sferrando un attacco nei confronti di Mara Venier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Le parole di Susanna Galeazzi

Mara Venier e Gian Piero Galeazzi erano legati da un buon rapporto di amicizia. Il noto telecronista ha incrementato la sua popolarità nel corso degli anni 90 proprio a Domenica In in cui gli è stata attribuito l’appellativo “Bisteccone”. Tuttavia, la famiglia dell’uomo non ha mai approvato le sue apparizioni nel programma. A dichiaralo è stata la figlia:

In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto.



Nel corso dell’intervista, la giornalista non ha risparmiato la frecciatina nei confronti di Mara Venier. In particolare ha raccontato cosa ha fatto la conduttrice dopo il decesso di suo padre. Queste sono state le sue parole:

La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Susanna Galeazzi (@susanna.galeazzi)

Quale sarà la reazione della Venier a tali dichiarazioni? Attualmente la conduttrice di Domenica In si trova a New York e il suo programma è in pausa per i mondiali in Qatar. Risponderà alle accuse? Non ci resta che scoprirlo!