Ieri è stata una giornata davvero drammatica per tutto il mondo del giornalismo, in particolare per quello sportivo. Si è spento per sempre il grande Giampiero Galeazzi. Aveva 75 anni e soffriva da qualche tempo di una malattia che, alla fine, lo ha portato via. “Bisteccone” ha lasciato sua moglie Laura, i due figli Susanna e Gianluca e una nipotina, Greta.

Da quando si è divulgata la notizia della morte di Giampiero Galeazzi, arrivata per le complicanze di un diabete molto aggressivo di cui soffriva da tempo, inevitabilmente in tantissimi hanno voluto ricordarlo pubblicamente. Colleghi, amici e semplici fan hanno affidato ai social delle tristi parole di cordoglio.

Anche durante la telecronaca della partita della nazionale di calcio di ieri, i cronisti e gli ospiti in studio nel dopo partita hanno ricordato che grande uomo Giampiero fosse, prima di essere anche un serio professionista.

Sulla sua carriera si è letto di tutto. Dalle sue imprese sportive, all’avvicendarsi al mondo della cronaca sportiva. La sua voce ha raccontato il calcio, il tennis e il canottaggio italiano per decenni, facendo emozionare sempre milioni e milioni di telespettatori.

Ma come anticipato Giampiero era soprattutto un grande uomo e padre di famiglia. Era sposato da tanti anni con Laura, donna con la quale ha dato vita ad una splendida famiglia.

La famiglia di Giampiero Galeazzi

Laura e Giampiero erano sposati da tantissimi anni. Oltre 40. Di lei non si sa molto, visto che lui l’ha sempre tenuta nascosta dalla luce dei riflettori.

Con lei, negli anni, ha costruito una splendida famiglia, Due figli, Susanna e Giacomo, che dal papà hanno preso la passione del raccontare gli eventi come pochi. Susanna, la primo genita, lavora in Mediaset, nella redazione del TG5. Giacomo, invece, fa parte della redazione del Tg La7.

Susanna, qualche anno fa, insieme a suo marito Mattia Mirabella, ha reso Giampiero e Laura nonni di una bellissima bambina di nome Greta.

Ora tutti loro piangono la morte del loro caro, che tanto senso ha dato alla vita di tutti coloro che lo hanno vissuto fino all’ultimo respiro.

Si attendono, nel frattempo, novità per quanto riguarda la data, l’ora e il luogo del funerale.