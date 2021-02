Uomini e Donne, svelata la nuova tronista “curvy”: ecco di chi si tratta

Uomini e Donne, il programma di successo di Maria De Filippi ogni anno si rinnova inserendo qualche novità. Si partì tempo fa con il trono over dedicato alle persone più adulte. Poi è stato affidato il trono ad una ragazza che non aveva alcun profilo social. Quest’anno la novità riguarda che nella veste di corteggiata ci sarà una ragazza che non rispecchia i canoni di bellezza televisiva che vanno di moda adesso. Ci sarà infatti Samantha, trentenne proveniente dalla provincia di Salerno, che si dice orgogliosamente curvy:

“Mi dovete fare un trono curvy! Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho una fisicità “televisiva” perché accendi la tv e vedi Belen!” – dice nel video di presentazione.

Ma dietro alla solarità e alla schiettezza di Samantha si nasconde comunque un percorso difficile causato dalla difficoltà ad accettare il suo corpo. Ma oggi la neo tronista dichiara di non importarsi più del parere della gente:

“Da sempre, mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. A 15 anni, pesavo 90 kg che camuffavo con grande furbizia, indossando pantaloni di due taglie più grandi”

Poi le prime cotte, i primi rifiuti e il dimagrimento eccessivo:

“Le mie coetanee avevano già qualche corteggiatore, io potevo limitarmi ad essere una buona spettatrice, ma un cuore l’avevo anch’io e con esso, arrivò la prima cotta che portava il nome di “Beh, dovresti dimagrire!”, detto da un bronzo di Riace poi… Mi sono sempre sentita dire “Che bel viso che hai!”. Peccato che io, però, in questa frase, ci ho sempre letto “Dal collo in giù, non hai niente di bello”. Sono anche arrivata a pesare 48 chili. Poi mi sono detta “Ma perché devo piegarmi ad una società che mi vuole magra?”

Così inizia una fase della vita di Samatha nuova dove l’aspetto fisico smette di essere un problema. Ora manca soltanto il principe azzurro che si spera possa trovare ad Uomini e Donne.