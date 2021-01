Samantha De Grenet, avete mai visto la sua casa? Semplice, raffinata e quasi total white, la scala non passa di certo inosservata

Samantha De Grenet è una delle showgirl più amate dagli italiani, vuoi per il suo talento ma anche per la sua schiettezza e determinazione. Da diverse settimane si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Si è contraddistinta all’interno della casa per il suo carattere che non passa di certo inosservato. La showgirl è entrata in corso d’opera, dopo oltre 3 mesi di programma, insieme a Filippo Nardi e Sonia Lorenzin. In questi anni è stata assente dalla tv per via di alcuni problemi di salute che fortunatamente è riuscita a superare. Poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, la De Grenet ha mandato tutti i suoi follower su di giri, pubblicando delle foto in intimo. Nel contempo, la gieffina ha mostrato anche alcuni angoli della sua casa. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Samantha De Grenet

Samatha vive a Milano, insieme al marito Luca Barbato ed al figlio Brando. Dagli scatti pubblicati dalla stessa De Grenet si capisce che il suo appartamento è molto elegante. Samantha spesso condivide dei post direttamente dal suo ampio balcone, dove si trova una struttura in legno.

Negli interni, uno dei colori predominanti è il bianco. In quasi tutte le stanze, invece, c’è il parquet in legno. A catturare maggiormente l’attenzione, tra tutto è invece la scala di design che si trova nella sala.

Il coloro bianco, predominante in quasi tutte le stanze è alternato a delle rifiniture in legno e dal parquet. Nel salotto si trova un grande divano di colore bianco e sulle pareti sono presenti tanti quadri. A rendere l’ambiente ancora più accogliente, ci pensano libri e cuscini colorati.

Insomma, la casa dove Samantha vive insieme al marito Luca Barbato e al figlio Brando, riprende in tutto e per tutto il suo carattere, solare, semplice e raffinato.

