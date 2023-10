Tabby Brown: l’ex fidanzata di Mario Balotelli è morta a soli 38 anni

Tabby Brown è una famosa modella britannica la quale si è spenta all’età di 38 anni. A diffondere la tragica notizia è stato il suo manager ma attualmente non siamo a conoscenza delle cause che hanno portato al decesso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il mondo della moda piange la scomparsa di Tabby Brown. Nel 2011, la modella britannica era legata a Mario Balotelli. I due avevano vissuto un’importante storia d’amore la quale è terminata a causa di alcuni presunti tradimenti.

La modella si è spenta all’età di 38 anni e a diffondere il triste annuncio è stato il suo manager ma senza svelare i motivi del decesso. Brown aveva conquistato il mondo della moda con la sua bellezza mozzafiato.

Il suo volto era stato scelto per alcune pubblicità e per alcune importanti riviste come “Elle”, “Cosmopolitan” e “Playboy”. Attualmente non siamo a conoscenza dei motivi che hanno causato il suo decesso e neanche della data in cui si svolgeranno i funerali.

Tabby Brown sulla storia d’amore con Mario Balotelli

Per quanto riguarda la storia d’amore con Mario Balotelli, Tabby Brown era molto legata all’ex calciatore. In occasione di un’intervista al “Mirror”, la modella aveva parlato in merito al loro rapporto. Queste erano state le sue parole: