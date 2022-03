Mario Balotelli si mostra sui social insieme alla sua fidanzata: i messaggi dei tifosi

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Mario Balotelli che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre calciatore si è mostrato insieme alla sua fidanzata, anche se qualche mese fa aveva già rivelato il suo nome. Numerosi sono stati i messaggi dei tifosi sotto al post.

Mario Balotelli non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il noto calciatore è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stata una foto che lui stesso ha pubblicato sui social. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

A distanza di qualche mese in cui aveva svelato l’identità della sua nuova fiamma, Mario Balotelli ha deciso di presentare la sua nuova fidanzata al mondo del web. Per tanto, mentre l’Italia stava giocando la partita contro la Turchia vinta per 3-2 dagli azzuri, il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Francesca Monti.

Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia sotto al post sul suo profilo Instagram:

L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre.

Senza alcuna ombra di dubbio, il post in questione ha fatto il boom di like nel giro di qualche ora. Numerosi sono stati i commenti da parte di tutti i suoi fan i quali hanno rimpianto il fatto che l’attaccante bresciano non avesse giocato nella nazionale. Per esempio un utente ha scritto:

Mancini avrebbe dovuto convocarti e metterti titolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli Barwuah 🇮🇹🇬🇭⚽️ (@mb459)

Mario Balotelli: il bigliettino di Francesca Monti

Tuttavia già all’inizio del mese di novembre, il calciatore aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui c’era il tag di Francesca Monti. Quest’ultima gli aveva lasciato un bigliettino con scritto: