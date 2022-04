Taffo con Fedez contro gli hater: “Facci fallire”

Da quando Fedez ha annunciato di essere malato e ha confermato di aver subito un’operazione per un tumore neuroendocrino al pancreas, molti i commenti a suo sostegno. Ma anche molte le cattiverie che abbiamo letto in giro. C’è chi si schiera accanto al marito di Chiara Ferragni, come Taffo con Fedez contro gli hater nei suoi post sui social in cui chiedono al rapper di farli fallire.

Tanti fan, ma anche numerosi colleghi si uniscono alla famiglia di Federico Lucia che ha deciso di parlare della sua malattia e dell’intervento a cui è stato sottoposto a causa di un raro tumore al pancreas. Anche la filiale di Ancona della nota impresa di onoranze funebri Taffo ha voluto fare la sua parte.

L’azienda è famosa per la sua comunicazione online: sui social affronta con black humor tante tematiche anche di stretta attualità, facendo con i suoi post del sano attivismo. A difesa di Fedez Taffo ha deciso di schierarsi con i tanti leoni da tastiera che anche in questo momento difficile gli augurano la morte.

Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez.

Con questa frase, accompagnata da una semplice immagine in cui Taffo si appella al rapper dicendogli “Fedez, facci fallire“, l’azienda di onoranze funebri, facendo riferimento all’album del cantante dal titolo Disumano e ai messaggi di odio apparsi online dopo la notizia della sua malattia, ha deciso di combattere l’odio in rete.

Taffo con Fedez contro gli hater: è davvero disumano augurare la morte a chiunque, in particolar modo in momenti delicati come quelli della malattia

Un post a difesa del rapper che anche in questo momento viene attaccato. Quando avrebbe bisogno solo di tranquillità per affrontare il tumore al pancreas e il post operazione.

Chapeau a Taffo!