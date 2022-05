Non è una novità che spesso i protagonisti del GF Vip passino poi ai palchi guidati da Carlo Conti, come nel suo programma di successo Tale e Quale Show. Come ben ricorderanno tutti, nella scorsa edizione c’è stata la partecipazione dell’ex gieffino Pierpaolo Petrelli, come anche quella di Stefania Orlando.

Voci di corridoio fanno sapere che, con molta probabilità, potremmo vedere un protagonista di punta del reality di Alfonso Signorini: stiamo parlando del chiacchieratissimo Alex Belli. Mancano ben 4 mesi all’inizio del talent, ma già si mormorano nomi di spicco come papabili nuovi concorrenti.

La macchina della trasmissione è già in moto. Secondo Super Guida Tv, Davide Silvestri e il Man avrebbero già sostenuto il casting. “Stando a quanto ci risulta si stanno facendo i provini per confezionare un cast stellare”.

“Questo per regalare al pubblico di Rai1 uno spettacolo piacevole. Come per le scorse edizioni, manco a dirlo i provinati arrivano da un altro format famosissimo della concorrenza, ovvero Grande Fratello Vip”.

E ancora: “Se lo scorso anno sono stati arruolati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, quest’anno è il turno di Davide Silvestri, vincitore morale della sesta edizione del reality show. Anche Alex Belli, che purtroppo però, non potrà proporre l’amore libero, ma solo le sue doti vocali e attoriali”.

Oltre alle segnalazioni dei nomi di Alex Belli e Davide Silvestri, spuntano anche i nomi di Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. “Sembra si faccia il nome anche di Lulù, che come tutti sappiamo ha una grande passione per il canto”.

“E oltre a lei, pare circoli anche il nome della soprano Katia Ricciarelli (già anticipata qualche settimana fa dai colleghi di VeroTV)”. “Nel suo caso le doti vocali sono indubbie. Certamente sarà un percorso non semplice il suo dal momento che l’impostazione vocale lirica è differente dal pop. Se dovesse essere nel cast non dubitiamo che farà un figurone!”.