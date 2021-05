Tallulah Willis prossima alle nozze ma sapete il costo dell’anello del fidanzamento? E stellare!

Fiori d’arancio per Tallulah Willis, la terzogenita di Bruce Willis e Demi Moore. La nota attrice, infatti, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal compagno Dillon Buss. In seguito alla bellissima proposta, Tallulah non ha perso occasione per mostrare l’anello ricevuto dal suo futuro marito. Ecco tutti i dettagli della proposta di matrimonio.

Questo è senza dubbio un periodo d’oro per Tallulah Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Nelle ultime ore, infatti, l’attrice si è resa protagonista di una dolce e romantica proposta di matrimonio da parte del compagno Dillon Buss. Il regista ha organizzato per la sua amata un momento davvero speciale.

A volte le cose più semplici sono senza dubbio le migliori e le più emozionanti. Proprio come la proposta de Dillon Buss fatta alla sua amata. Il tutto si è svolto dentro il giardino della loro casa. Qui il regista ha chiamato la sua amata alla quale ha poi rivolto la fatidica domanda, inginocchiandosi e mostrandole il prezioso anello.

Ma quello che ha catturato maggiormente l’attenzione, oltre alla romantica proposta, è stato senza dubbio l’anello di fidanzamento che Dillon Buss ha regalato alla sua fidanzata come gesto di amore eterno. Sembra proprio che per la sua preziosità, l’anello di fidanzamento di Tellulah Willis ha un prezzo davvero da capogiro.

Stando infatti alle parole di Ajay Anand, esperto di diamanti, si tratta di un modello davvero rarissimo il cui valore è di 200 mila dollari. Notando gli scatti che hanno immortalato il momento della proposta, sembra proprio che la figlia dei due divi hollywoodiani non si aspettasse una sorpresa del genere.

Tant’è vero che Tellulah, chiamata dal compagno Dillon Buss, si è presentata in giardino a piedi nudi e con un abito over color salmone. Però, nonostante l’outfit casalingo, Tellulah Willis non ha badato al suo look e si è goduta il romantico momento.