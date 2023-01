Tammy Slaton diventata famosa dopo aver partecipato a “Sorelle al limite”, spin off dello show “Vite al Limite”, ha trovato l’amore e si è sposata. Prima di tutto ciò Tammy si era legata sentimentalmente a Philip, conosciuto in un reality show.

Nel corso del programma Tammy si è legata con Philip, meglio conosciuto come “BBW King”. Purtroppo dopo un po’ di tempo la loro relazione si è conclusa in malo modo ufficialmente a causa dell’incapacità dell’uomo di comprendere ed accettare le emozioni della donna.

A seguito della rottura i telespettatori che hanno seguito con molta partecipazione la loro relazione, hanno iniziato a sospettare che Philip avesse solo approfittato della popolarità di Tammy. Tesi confermata anche dalla ex moglie di Philip che ha rivelato come l’ex marito ha preferito perseguire una relazione su Tiktok anziché restare con la sua famiglia.

Fatto sta che Tammy ha messo in primo piano il suo benessere e si è allontanata da lui. Una decisione appresa con grande entusiasmo da parte dei sostenitori della donna.

Oggi per Tammy è iniziata una nuova era visto che ha trovato l’amore che ha voluto sancire con il matrimonio. La star di vite al limite si è sposata con Caleb Willingham. I due si sono conosciuti in una struttura riabilitativa situata in Ohio. È scattata la scintilla ed hanno deciso di sposarsi. La famiglia e gli amici hanno sostenuto sin da subito la storia d’amore e sono ora felicissimi per loro.

La coppia ha formato un grosso legame durante la riabilitazione e si sono sostenuti l’uno all’altro in questo percorso. Vivendo una condizione simile i due sono in grado di comprendersi a vicenda e il loro legame non potrà che fortificarsi con il tempo. La speranza è che il percorso vada per il verso giusto e i due possano godersi la loro vita insieme senza rinunce.