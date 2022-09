Vite al Limite, quanto costa una visita con il Dottor Nowzaradan? Ecco svelata la cifra

Senza ombra di dubbio Vite al Limite è uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo. In onda su Real Time, le storie dei pazienti protagonisti della trasmissione appassionano di volta in volta i telespettatori. Grazie a questa trasmissione, il Dottor Nowzaradan e la clinica di Houston in cui l’uomo lavora hanno raggiunto una grande popolarità. Ma sapete quanto costa una visita con lo specialista? Scopriamolo insieme.

Nella clinica di Houston entrano pazienti con un peso medio che si aggira intorno ai 300 chili. L’ingresso qui rappresenta il primo passo verso un percorso che porterà, alla fine, al dimagrimento in modo da risolvere i loro problemi di salute. Ovviamente al loro fianco è costantemente presente il Dottor Nowzaradan il quale accompagnerà i pazienti in questo importante percorso.

Come già anticipato, grazie al programma Vite al Limite, in onda su Real Time, il Dottor Nowzaradan e la clinica di Houston hanno ottenuto molta popolarità. Per questo i fan più fedeli del programma non hanno potuto fare a meno di chiedersi a quanto ammonta il patrimonio dello specialista.

Vite al Limite, ecco quanto costa una visita con il Dottor Nowzaradan

Stando alle indiscrezioni, pare che il medico possieda un patrimonio che si aggira intorno ai 4,5 miliardi di dollari. Inutile dire che lo stipendio del dottore raggiunge cifre stellari. Pare infatti che una visita con uno dei protagonisti principali di Vite al Limite abbia un prezzo stratosferico.

A riguardo, però, c’è da dire che al momento non si conosce la cifra precisa. Il prezzo della visita con il Dottor Nowzaradan, infatti, dipende molto dall’assicurazione sanitaria di un paziente. Tuttavia, sembra essere comunque certo il fatto che la visita in questione abbia un valore di migliaia di euro.

Questo, dunque, spiegherebbe l’elevata cifra dello stipendio di Nowzaradan che si aggira intorno ai 250mila dollari. Per questo sembrerebbe più conveniente partecipare al programma, dal momento che il tempo impiegato per registrare la trasmissione viene retribuito.