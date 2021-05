Era ad un passo dalla finale, ma purtroppo Tancredi non ce l’ha fatta. L’ultimo cantante eliminato di questa edizione di Amici di Maria De Filippi rompe il silenzio e spiega le sue emozioni dopo l’uscita dalla scuola più ambita d’Italia.

Il cantate di Las Vegas è entrato in corsa, tuttavia, ha fatto uno strabiliante percorso. È riuscito non solo ad arrivare al serale ma era anche ad un passo dalla finale. Sabato sera, passato il turbinio di emozioni, ha rotto il silenzio e in telefonata con Maria De Filippi ha spiegato alla conduttrice cosa ha significato per lui il percorso nel talent show:

Me lo aspettavo, anche da più di due settimane. Qui sono riuscito a parlare. Prima parlavo poco, soprattutto in contesti dove la parola conta tanto, tipo il contesto scolastico. A scuola ero molto chiuso. Vivevo molte cose come fossero forzature. Qui mi sono aperto. Se mi avessero fatto delle domande sarei stato tranquillo. Quindi sono felice sono più sereno. Volevo ringraziarti Maria, perché hai visto qualcosa in me. Sei stata una delle prima a vederci qualcosa. Capire che quello che faccio piace a una del tuo calibro mi ha fatto molto piacere.

Mi sono detto ‘ok sono sulla giusta strada’. Non so cos’altro dire se non che vi voglio bene tanto. Per fortuna non sono uscito subito, perché non avrei saputo dire che ho voluto bene a qualcuno qui dentro. Non vi vedo più come avversari, ma amici, è molto bello. Mi riempie veramente il cuore e spero di fare tante belle cose con voi”.

Maria De Filippi svela un retroscena su Tancredi

A questo punto, a svelare un dettaglio inaspettato sull’ingresso del ragazzo, è stata proprio Maria De Filippi che ha raccontato un retroscena, una debolezza, che Tancredi si è portato dietro sin dall’inizio e una cosa che ha reso ancor più difficile il suo percorso:

Il fatto che pensavi di non reggere un palco non l’ho visto all’inizio. Voi non lo sapete, ma quando Tancredi arriva, viene tamponato e si scopre che ha il Covid. Lui è stato 20 giorni ad aspettare in hotel. Quando si è esibito nessuno ha avuto dubbi su come tenesse il palco. Lui invece si ed era molto preoccupato e insicuro. Anzi, io credevo fosse determinatissimo e sicurissimo. Poi ho capito che la mia era un’impressione sbagliata. Però sei stato bravo davvero Tancredi e l’ultimo inedito è bello.

Insomma, niente paura: il cantante ha sicuramente le porte spalancate per una carriera di successo.