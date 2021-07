È stato senz’altro un anno duro e allo stesso tempo strano, Tancredi, il cantante sull’onda del successo reduce dalla semifinale di Amici di Maria De Filippi si è lasciato andare ad un duro sfogo sui suoi profili social.

Le parole, scritte chiare e tonde, hanno senz’altro preoccupato i fan che non capiscono da dove arrivi davvero questo dolore. Cosa succede a Tancredi? Il suo sfogo è la dimostrazione che forse il successo non è davvero tutto.

Sul suo profilo Twitter ha scritto un messaggio chiaro e tondo. Ed è di sotto riportato:

La verità è che la vita è una m*rda, c’è poco da fare. Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande.

Al momento, il ragazzo, non ha dato chiarimenti circa le sue parole. Come per molti cantautori, le parole sono una valvola di sfogo e magari si è trattato di un momento. Quel che è certo è che per il figlio di Cantù Rajnoldi, il sostegno non manca.

In poche ore molti fan, amici e tutte le persone che gli vogliono bene hanno scritto e mandato sostegno al ragazzo.