Tanta paura nella Grande Fratello, ha preso tutto fuoco: inquilini spaventati dalle fiamme

Nel corso delle ultime ore i concorrenti del “Grande Fratello” sono stati coinvolti in un piccolo incidente all’interno della casa della casa più spiata d’Italia. Si tratta di un episodio che ha sollevato la preoccupazione degli inquilini ma anche della maggior parte dei telespettatori a casa. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Paura e fiamme all’interno della casa del Grande Fratello. Mancano pochi giorni alla puntata finale del programma condotto da Alfonso Signorini e i colpi di scena all’interno della casa più spiata d’Italia sembrano non finire. Infatti, a distanza di una settimana dalla finalissima, la quale andrà in onda il prossimo lunedì su Canale Cinque, è accaduto un episodio che ha sollevato la preoccupazione dei concorrenti e del pubblico.

Il tutto ha avuto inizio in cucina mentre i due concorrenti Rosy e Federico erano intenti a preparare la pasta. Quando Rosy è andata a prendere il coperchio per metterlo sulla pentola si è accorta che il manico di plastica aveva preso fuoco. Inutili sono stati i tentativi di Federico il quale ha provato a soffiare sulle fiamme senza ottenere alcun risultato.

Alla luce di quanto accaduto, entrambi i gieffini si sono allontanati dalle fiamme, impauriti e preoccupati che si estendessero per tutta la casa. A un certo punto, Federico ha avuto la brillante idea di gettare un panno sopra il fuoco per spegnerlo. Un gesto che fortunatamente ha permesso di togliere il fumo ed evitare che le fiamme si facessero sempre più intense e la situazione peggiorasse.

In ogni modo, l’odore sgradevole del fumo si è fatto sempre più intenso all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, i fan del programma condotto da Alfonso Signorini hanno potuto notare le fiamme in diretta. Fortunatamente i due inquilini sono stati bravi a gestire il piccolo incendio ed evitare che questo episodio di trasformasse in una tragedia.