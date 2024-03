Alfonso Signorini in tribunale: un ex Vippone contro di lui: “Mi ha fatto passare…”

Stefano Bettarini, stella del calcio e poi protagonista della scena televisiva italiana si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tanti i tempi affrontati: il divorzio burrascoso con Simona Ventura, l’esclusione dal Grande Fratello e il nuovo amore.

L’ex calciatore si dichiara molto deluso dallo star system italiano accusando gli agenti delle altre partecipanti all’edizione del programma televisivo che lo ha escluso con la scusa di affermazioni blasfeme. Afferma di essere credente e di non aver mai bestemmiato in vita sua. Dalle sue parole si evince che sarebbe bastata una scusa qualsiasi per buttarlo fuori dal programma perché la sua presenza era scomoda per le altre ospiti della casa con cui aveva avuto dei flirt.

Le sue parole sono state: Sono stato bandito dalla rete, nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Ma si sa, nella tv come nel calcio non c’è riconoscenza”.

Ha querelato per diffamazione Alfonso Signorini e Patrizia Groppelli per le parole che gli hanno rivolto contro in un articolo apparso sulla rivista Chi, in cui lo definivano un uomo superficiale, donnaiolo e senza spessore. Ad Aprile ci sarà la prima sentenza.

Con grande umiltà parla della suo matrimonio con Simona Ventura ammettendo la sua parte di colpe per la fine della relazione sostenendo che avrebbe avuto bisogno di una donna diversa accanto, più presente e meno dedita alla carriera. I tradimenti ci sono stati da entrambe le parti e la rottura era inevitabile.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole.

Si dichiara molto felice della relazione che porta avanti ormai da 7 anni con la giovane Nicoletta Larini e ha raccontato di averle regalato gioielli e viaggi perché è molto innamorato. Parla di lei come una persona molto semplici, con sani valori, molto rari nel mondo televisivo in cui è immerso da tanti anni.

