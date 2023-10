Il mondo della musica si stringe attorno al dolore di Gianluca Grignani. L’artista milanese, nella giornata di ieri, ha infatti pubblicato un toccante post sui suoi canali social per annunciare la morte di suo papà Paolo. Durante l’ultimo Festival di Sanremo, Gianluca aveva portato un brano dedicato proprio a lui.

Non è nota la data del decesso di Paolo Grignani, né le cause che hanno portato al decesso. Ciò che è certo è che la sua scomparsa ha provato fortemente Gianluca, che ha scelto di salutarlo pubblicamente con un commovente post sui social.

Ad una foto, scattata quando il cantante era solo un ragazzino, Gianluca ha poi aggiunto in didascalia un passaggio della sua canzone “Quando ti manca il fiato“. Ecco le sue parole:

E per il resto ognuno giudichi se stesso… Ciao papà 💔

Gianluca Grignani ha scritto e composto il brano insieme al maestro Enrico Melozzi, e lo ha presentato a inizio anno al Festival di Sanremo. È tornato sul palco dell’Ariston 8 anni dopo la sua ultima partecipazione, piazzandosi al 12esimo posto e ricevendo una risposta molto positiva dal pubblico e dalla stessa critica.

Un brano che, ironia del destino, Giancluca ha dedicato proprio a suo papà.

Il rapporto tra Gianluca Grignani e il padre Paolo

Soprattutto a seguito della canzone, ma anche in precedenza, Grignani aveva parlato in diverse occasioni del rapporto non semplice che ha sempre avuto con il papà Paolo.

Difficoltà del rapporto dovuta soprattutto alla presenza incostante che l’uomo ha avuto nella vita del figlio, soprattutto durante la sua infanzia.

Assenza dovuta al lavoro che faceva Paolo, commerciante di materiali per fotografi, che si è acutizzata maggiormente da quando i suoi si sono separati.

Paolo Grignani, stando a quanto emerge, viveva in Ungheria e non è chiaro se ultimamente avesse riallacciato i rapporti con il figlio, né se abbia avuto modo di ascoltare la canzone a lui dedicata.

Nel frattempo, tantissimi fan hanno mostrato vicinanza a Gianluca. Nei commenti le persone hanno voluto sottolineare quando la sua canzone, scritta proprio quest’anno, sia servita per dire in tempo al papà tutto ciò che doveva dirgli.