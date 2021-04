Sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ma per il momento (e probabilmente per sempre) non c’è nessun ritorno di fiamma. A smentire ogni possibile incontro è Tara Gabrieletto: con Cristina Gallella è ufficialmente finita.

I fan della coppia speravano che tra i due potesse esserci ancora speranza, ma purtroppo non è così. L’influencer, originaria di Vicenza, è recentemente tornata a Roma e in molti hanno creduto che il ritorno nella Capitale fosse dovuto ad un possibile riavvicinamento.

Ma non è così. In prima battuta a spiegare il ritorno nella casa in cui viveva con Cristian Gallella è stata Tara Gabrieletto in persona: “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto per anni e mi trovo bene“.

Già diverse volte, l’ex volto di Uomini e Donne aveva spiegato che tra i due non c’è stato alcun riavvicinamento: “Rispondo una volta per tutte… siamo adulti e da tali ci comportiamo. Nulla di più nulla di meno”

Probabilmente però le domande dei fan non si arrestano e ci ha tenuto a chiarire ancora una volta che:

Visto e considerato che tante persone non hanno l’intelligenza di evitare certe domande ma hanno la sfacciataggine di pretendere una risposta, facciamo una cosa: della mia vita privata io non parlerò né ora né mai. Detto questo chi vuole una risposta su tutto il resto, lavoro, Accademia, ecc ecc ben venga, siete le benvenute. Le altre possono prendere l’uscita. Grazie.

Ad annunciare la rottura era stato proprio Cristian Gallella che la scorsa estate aveva annunciato la fine della storia d’amore: