Tara Gabrieletto su Cristian: “Ha provato a riconquistarmi, poi è sparito”

L’ex moglie di Cristian Gallella ha svelato altri importanti dettagli in merito alla fine della sua relazione e come ’ex tronista, sia sparito nuovamente nel corso degli ultimi mesi

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono una delle coppie uscite da Uomini e Donne, il cui amore è sfociato in un matrimonio che ha fatto sognare i fan. Purtroppo la loro favola d’amore è durata dal 2016 al 2020, anno del divorzio. Ancora oggi i motivi della loro separazione non sono noti.

Entrambi ormai lontani dal mondo della tv, di Tara sappiamo che ha aperto un negozio di toelettatura per cani; e proprio qualche giorno fa ha postato su Instagram uno sfogo contenente qualche frecciatina.

Tantissimi fan fin dal primo momento hanno pensato che le sue ‘battute pungenti’ fossero rivolte proprio al suo ex marito Cristian con il quale, non è in buoni rapporti. Quest’ultima non ha mai voluto rispondere alle varie domande sulla fine del suo matrimonio ma ancora una volta ha lasciato intendere qualche possibile motivo.

Tara Gabrieletto su Cristian Gallella: la verità dopo la separazione

All’interno delle proprie storie Instagram, Tara ha lanciato diverse frecciatine nei confronti del proprio ex affermando: “Scelgo loro perché non mi tradiranno mai. Scelgo loro perché non avranno mai la cattiveria per mentirti guardandoti negli occhi”.

“Scelgo loro perché non diranno mai parole, ma faranno i fatti, scelgo loro perché non ti faranno mai del male (fisico e mentale), scelgo loro perché loro sono veri, a differenza di tante persone che hanno finto per anni”.

I vecchi fan della coppia che fu forse hanno letto nelle sue parole un messaggio rivolto all’ex marito, per questo hanno approfittato del momento domande-risposte dedicato a loro da Tara sul suo profilo.

Subito qualcuno ha chiesto: “Con Cristian non vi siete più visti né sentiti?” ricevendo la risposta secca della donna “No, per quello esiste l’avvocato”. E a quanto pare Christian avrebbe tentato un avvicinamento per poi sparire di nuovo: “Nel momento in cui ho abbassato le difese è sparito di nuovo”.

E se fino all’ultimo hanno sperato di conoscere i reali motivi che hanno portato al divorzio della coppia, è rimato deluso perché nemmeno questa volta la Gabrieletto si è sbottonata: “Le cause non le ho mai dette e non inizierò di certo adesso… Penso che basti quello che trovi su Google” aggiungendo sul come un grande amore possa finire così: “Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca”.