UeD: cosa è successo a Tara Gabrieletto? irriconoscibile

Tara Gabrieletto: il cambiamento è stato radicale: il look, i capelli e anche il viso

Tara Gabrieletto: i fans non la riconosco più, cosa è successo? L’ex dama di UeD non sembra più la stessa. Una delle ragazze più amate del dating show è sicuramente Tara. Il suo viso ad oggi non è ancora dimenticato dagli appassionati del programma.

L’ex protagonista del dating show con il suo carisma e il suo modo di fare aveva conquistato il cuore di tanti telespettatori, ma non solo. La bella corteggiatrice aveva anche rubato il cuore dell’allora tronista Cristian Gallella.

Il tronista alla fine aveva scelto proprio lei e con una pioggia di petali avevano lasciato insieme il programma. La bella corteggiatrice, dopo fine del suo percorso a UeD, ha celebrato il suo matrimonio nel 2016 proprio con il tronista Cristian.

La loro storia d’amore sembrava chiudersi nei migliori dei modi, ma qualcosa nel tempo sembra essere andata male. I due nel 2020 hanno deciso di chiudere la relazione e allontanarsi completamente.

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione al programma, che apparentemente sembrava averle portato l’amore della propria vita, e dalla fine del suo rapporto con Cristian, l’ex protagonista del programma sembra non essere ancora stata dimenticata, nemmeno ad oggi, e fa parlare ancora di sé.

Infatti sono stati in molti a notare subito i cambiamenti della ragazza, tanto da ritenerla irriconoscibile rispetto a prima. Il suo cambiamento è stato radicale. A partire dal suo lavoro: ora la ragazza ha dedicato la sua vita ai social infatti il suo tempo è occupato dal suo lavoro di influencer.

Sui social si può notare che la giovane ragazza ha cambiato il suo aspetto quasi del tutto: il look, i capelli e anche il viso (anche se la giovane donna non ha mai ammesso sui social di aver ricorsa alla chirurgia plastica). Alcuni dei suoi tratti, in effetti, sono completamente diversi quasi irriconoscibili.