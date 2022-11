Tavassi confessa di essere molto attratto da Soleil Sorge: ad ascoltarlo anche il suo ex Luca Onestini

Nella serata tra il 5 e il 6 Novembre al Gf Vip i concorrenti erano intenti a festeggiare il compleanno di Edoardo Tavassi, ex concorrente del reality L’isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi che dice che Soleil è il suo sogno erotico davanti a Onestini nella stessa casa in cui questo è stato mollato in diretta tv dalla stessa soleil, multiverso #gfvip pic.twitter.com/cQzncZFvax — Marti (@itsm4rti) November 5, 2022

L’amatissimo Edoardo, fratello di Guendalina, è ormai noto a tutti come persona spontanea e molto solare. É stato proprio per questo motivo che col sorriso quella sera aveva confessato ad alcuni di essere fortemente attratto dall’influencer italo-americana Soleil Sorge.

Quella sera dopo essere scoccata la mezzanotte gli abitanti della casa più chiacchierata d’Italia avevano fatto gli auguri ad Edoardo per il suo compleanno. Ad un certo punto Tavassi si era spostato in giardino a chiacchierare con i suoi amici concorrenti.

Durante la conversazione l’ex naufrago si era lasciato andare ad una confessione scottante. Come già accennato dichiarava apertamente quanto sia stato attratto sa Soleil. La descriveva come la sua donna ideale, nel senso che a livello fisico avesse quelle caratteristiche che ai suoi occhi la rendevano tale.

Tra gli interlocutori in giardino anche Luca Onestini che lo aveva ascoltato con un certo distacco nei confronti della Sorge. Tavassi aveva aggiunto che Soleil rappresentava per lui un vero e proprio sogno erotico come anche Scarlett Johansson e Megan Fox.

Aveva raccontato di averla conosciuta durante L’Isola Party. Alla sua vista lui, come tutti gli altri, era rimasto pietrificato dalla sua bellezza. Capiva bene di trovarsi davanti ad una donna che gli piaceva tantissimo. Questo ovviamente era l’effetto che gli faceva a livello fisico, perché nel suo racconto Edoardo specificava anche di non averla mai conosciuta ulteriormente.

Alla fine della confessione Edoardo aveva specificato benissimo di essere anche consapevole del fatto che tra lui e Soleil non sarebbe mai accaduto nulla. Infatti col sorriso diceva anche che lei nemmeno si accorgeva di lui e per questo non ci avrebbe mai provato.

Finito il discorso Luca Onestini replicava incoraggiando Edoardo a un tentativo, sostenendo che infondo Soleil sarebbe stata con persone che non erano certamente meglio di lui.

LEGGI ANCHE: Un uomo ai domiciliari vuole tornare in carcere perché non sopporta di vivere con sua moglie