Taylor Dee, morta a soli 33 anni la famosa cantante di musica country. Il mondo della canzone è ancora una volta in lutto per la scomparsa di una giovane e talentuosa interprete che aveva tutta la vita davanti a se. La ragazza ha perso la vita in occasione di un terribile incidente stradale mentre era alla guida del suo SUV.

Taylor Dee era una star della musica country. Si trovava a bordo del suo SUV e stava percorrendo un tratto di autostrada, quando all’improvviso ha avuto uno scontro con un camion che è risultato fatale. La star è morta il 21 marzo, sulla State Highway 183, vicino a Euless, in Texas. Insieme a lei c’era un altro ragazzo, rimasto illeso secondo le fonti

La famiglia ha confermato la notizia della morte della giovane cantante, scaraventata fuori dal mezzo: era tarda notte e lei si trovava alla guida del suo SUV, quando ha perso la vita in questo tragico incidente.

Linda Wilson, presidente della Texas Country Music Association, ha dichiarato che tutta l’industria della musica è sconvolta:

Taylor Dee era un vero talento con un cuore e una passione non solo per la sua musica ma per le persone. In ogni esibizione, il suo talento era evidente, ma soprattutto ha permesso ai suoi fan di conoscere il suo cuore. Ci mancherà moltissimo.

Chi era Taylor Dee, morta a 33 anni

La giovane artista texana era una star del genere country-western. Cantante YouTuber, specialista in programmi per bambini, cantautrice: a soli 33 anni era una grande artista, che fin da piccolina si era interessata alla musica e voleva promuovere l’alfabetizzazione musicale nelle scuole di tutto il mondo.

Aveva fondato Beyond Fit Kids, per offrire palestre mobili per i bambini e sensibilizzare la comunità. Aveva fondato anche la società di servizi educativi Right Now Works ed era la conduttrice di Taylor Dee Kids Tv.