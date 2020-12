Nota youtuber in coma il giorno del parto: positiva al Covid-19

Grace Victory, nota youtuber del Regno Unito, ha contratto il Covid-19 mentre era incinta. Costretta a partorire prima, la donna ha dato alla luce il suo bambino, ma è stata indotta in coma e ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Il suo dramma è iniziato il giorno della Vigilia di Natale. La 30enne ha trascorso la serata in ospedale, dove i medici hanno deciso di anticipare il parto, che sarebbe dovuto avvenire nel mese di febbraio.

Dopo aver scoperto la positività al tampone, le condizioni di Grace Victory sono peggiorate in modo drastico. Nonostante la giovane età, la youtuber ha contratto il virus in forma molto grave.

A spiegare quanto accaduto, è stata la famiglia della star del web, attraverso un post su Instagram:

Come tutti già sanno, Grace ha dato alla luce un bellissimo bambino il giorno della Vigilia di Natale. Un bambino che attualmente sta benissimo. Lo amiamo tanto. Grace ha contratto il Covid-19 circa due settimane fa e, anche se inizialmente i suoi sintomi erano molto lievi, con il passare dei giorni sono peggiorati. Era troppo malata per proseguire con la gravidanza.

Aveva bisogno di riposo per riprendersi, per questo i medici hanno deciso di indurla in coma. Ora è stabile, ma noi vi chiediamo di pregare per lei. Ha dedicato tutta la sua carriera alla guarigione delle persone e ora tocca a noi pregare per lei. Ci auguriamo che ne esca più forte di prima.