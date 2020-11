Elisabetta Gregoraci sta smuovendo mari e monti. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP ha sicuramente stravolto molti equilibri. Nei salotti televisivi sono tante le testimonianze sul rapporto con la showgirl e l’ex marito Flavio Briatore. E questa volta è il turno di Taylor Mega.

Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, a Live – Non è la D’Urso, la ragazza ha raccontato la volta in cui ha incontrato l’ex moglie di Flavio Briatore. Taylor Mega non ha risparmiato alcun dettaglio al racconto.

Ricorderete del flirt che proprio l’influencer ha avuto con l’imprenditore, questo rapporto ha scatenato la gelosia di Elisabetta Gregoraci che quando l’ha incontrata per caso non è stata affatto serena.

Io ho avuto un episodio con la Gregoraci, ero in un hotel a Milano, io non la conoscevo, non sapevo chi fosse e lei ha iniziato ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo, si era messa ad urlarmi contro, “ah sì, c’è anche lei, la sua ex” non so aveva urlato delle cose, adesso non mi ricordo sono passati un po’ di anni.