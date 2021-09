Mario Molinari, in arte Tedua, ha rishicato di perdere la vita in un gravissimo incidente: fortuntamente il ragazzo sta bene

Mario Molinari, in arte e conosciuto dai più giovani come Tedua, il rapper genovese classe 1994 ha avuto un brutto incidente. A raccontarlo è il ragazzo in persona che con un post su Instagram ha fatto, fortunatamente, sapere di stare bene.

Il giovane ha avuto un terribile schianto in autostrada, dopo il sinistro la sua auto è andata completamente distrutta, ma fortunatamente né lui né nessun altro ha subito gravi conseguenze.

In un post in cui appare piuttosto tranquillo, Tedua scrive:

LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno. Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto. ‘La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo’ be careful.

Il ragazzo, fortunatamente, era solo in macchina e l’incidente si è risolto nel migliore die modi. Il giovane rapper genovese non ha raccontato la dinamica dell’incidente e al momento non è chiara. L’airbag è scoppiato e probabilmente è stato fondamentale per salvargli la vita. Ha poi spiegato:

Sono ancora sotto shock. Ma sto benissimo davvero, mi han fischiato un po’ le orecchie per l’airbag, ma comunque meno di quando ascolto certi dischi, ok sto sdrammatizzando.

Ovviamente, in moltissimi, hanno manifestato il loro affetto nei confronti del giovane. Lo stesso rapper Ghali, ma anche fan e amici hanno fatto sentire la propria calorosa presenza. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.