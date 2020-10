Continua a tenere banco la vicenda Guenda Goria, Telemaco. Ieri se n’è parlato di nuovo a Pomeriggio 5 durante la fascia della puntata dedicata al Grande Fratello Vip.

Nella casa c’erano state polemiche e anche litigi tra la giovane e la madre Maria Teresa Ruta proprio perché quest’ultima ha detto di non essere informata di questa relazione. Inoltre, si sarebbe poi mostrata completamente in disaccordo con la figlia, ma Guenda l’ha invitata a farla decidere da sola.

Ma ieri il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato uno scoop che è a dir poco clamoroso. Alessi ha rivelato di aver intervistato Telemaco, il quale starebbe avendo dei dubbi sui suoi sentimenti: “Ha qualche ripensamento”– ha detto il giornalista. A quel punto Barbara ha chiesto maggiori spiegazioni e ha invitato il direttore di ‘Novella 2000’ a illustrare al pubblico in modo più chiaro quali siano state le affermazioni dell’uomo.

Inoltre Telemaco e Olga avrebbero ripreso a frequentarsi e si troverebbero insieme in vacanza a Sharm. A confermare la news è stata anche Eva Henger, la quale l’ha saputo da alcune amiche che sono lì.

Intervenuto sull’argomento anche il padre Amedeo Goria che ha detto:

“Se Guenda diventa uno strumento per una riappacificazione per il bene di tutti ben venga. Per quanto riguarda me, spero che Guenda non debba soffrire e che sia felice. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre. Lei è disordinata” – ha detto.