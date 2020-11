GfVip 5, televoto annullato: provvedimento disciplinare per un concorrente

È successo poco fa, sull’account social del GF Vip 5 è stato pubblicato un avviso al pubblico italiano. Il televoto di questa settimana è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

“Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP”.

Il televoto in vista della puntata di domani, venerdì 6 novembre, vedeva in ballottaggio per l’uscita ben cinque concorrenti: Maria Teresa Ruta, Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Stefania Orlando.

Chi sarà il concorrente che subirà il provvedimento disciplinare?

Al momento è difficile capire chi è il concorrente che verrà squalificato o per lo meno, subirà un provvedimento disciplinare. Sui social si è scatenato il putiferio.

Alcuni pensano che si possa trattare di Paolo Brosio, in questi ultimi giorni si è parlato molto di lui e della sua presunta imprecazione. Ma non solo, Brosio ha svelato ai suoi coinquilini alcuni dettagli che riguardano il mondo esterno. Lui però è stato già “punito” la scorsa settimana con una nomination.

Si pensa che, per la stessa ragione, è Andrea Zelletta il concorrente in questione. L’ex tronista di Uomini e Donne nei scorsi giorni è dovuto uscire dalla casa per motivi personali. Una volta rientrato, ha riferito ad Elisabetta Gregoraci che Selvaggia Roma è la prossima concorrente del Grande Fratello Vip.

Altri utenti fanno riferimento a Patrizia De Blanck, altri ancora ad Enock che proprio in queste ore ha avuto un forte litigio con Rosalinda, ovvero Adua Del Vesco.

Per chi il televoto è stato annullato?Chi sarà quindi il concorrente che subirà il provvedimento disciplinare? Lo scopriremo tra qualche ora.