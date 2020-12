Televoto falsato al GF Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio

Continuano ad esserci polemiche sulla validità del televoto al Grande Fratello Vip. Dopo lo scandalo dei voti spagnoli arrivati a sostegno di Rosalinda Cannavò che ha spinto anche il Codacons a fare un esposto all’Agcom, questa volta tocca a Dayane Mello e ai presunti voti arrivati dai fan brasiliani. In pratica i fan stranieri delle due concorrenti al Grande Fratello Vip avrebbero creato centinaia di account fake utilizzando delle mail automatiche per votare sistematicamente le loro preferite al televoto.

Si tratta di una pratica vietata dal regolamento del reality che considererebbe validi soltanto i voti arrivati dal territorio nazionale. Voti che comunque avrebbero potuto condizionare l’esito delle ultime puntate del programma. Queste presunto televoto falsato ha mandato su tutte le furie i fan del reality di Canale 5. Addiritura su Twitter l’hashtag #TelevototruccatoGFVip è andato in tendenza.

La polemica non accenna a placarsi ed è ovviamente anche arrivata alle orecchie di Alfonso Signorini che durante la diretta di Casa Chi ha spiegato:

“Ho visto che ci sono un sacco di profili, anch’io sono stato bombardato in tal senso. Sono profili stranieri che porterebbero per la Del Vesco e Dayane diversi voti. Questa è una questione che non riguarda me, ma riguardo la produzione e il Grande Fratello, però mi è stato detto che, mentre il televoto è riservato ai residenti in Italia, le votazioni su Internet fatte attraverso il sito sono libere a tutti. Questo è quello che mi era stato risposto quando si era sollevata la questione qualche mese fa, però non ho aggiornamenti, non so se ci siano stati degli sviluppi.” – ha detto il conduttore.