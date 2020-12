Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda venerdì 4 dicembre 2020, riprendendo parola sullo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, con il presentatore che ha avuto un breve battibecco con l’influencer di origini persiane.

Alfonso Signorini: conti in sospeso

Il conduttore ha dato il via alla 23esima puntata della quinta edizione del GF Vip, commentando immediatamente i conti rimasti in sospeso tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, per via di alcuni messaggi che quest’ultima avrebbe inviato a Flavio Briatore quando lui era ancora unito in matrimonio alla showgirl calabrese.

Mea culpa

In maniera diretta, Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi se mandava messaggi a Briatore mentre era ancora sposato con la Gregoraci. Dal canto suo, l’interpellata ha risposto che a lei non risulta. Due anni prima di conoscere Briatore ha conosciuto Elisabetta.

È ben lungi da lei provarci o mancare di rispetto ad una coppia sposata. Non si permetterebbe mai. Se la Gregoraci ha percepito che, nel momento in cui stavano insieme, e a lei non risulta perché l’ha conosciuto tre anni fa – ha aggiunto la Salemi – le dispiace, in quanto non era sua intenzione, dunque lei stessa ha fatto mea culpa.

Cose becere

Ogni tanto, nella vita occorre uscire dalla presunzione che chiunque ha di aver sempre ragione e di cominciare a mettersi nei panni altrui. Così Giulia ha chiesto alla Gregoraci di fare altrettanto poiché parlare di queste cose becere, in prima serata su Canale 5, lo ritiene inopportuno.

Alfonso Signorini invita a ‘frenare la mula’

L’intervento non è andato a genio ad Alfonso Signorini, che ha quindi fermato l’influencer, sottolineando come sia un argomento che nel contesto del Grande Fratello è giusto discutere. Per poi aggiungere che ha scelto lei di presentarsi al GF e non al programma del National Enquirer e le ha chiesto di frenare un secondo la mula: gli fa specie. Infine, Alfonso si è comunque detto assolutamente convinto della buona fede della Salemi.